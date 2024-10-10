Депутат Водолацкий назвал «очередной провокацией» слова Зеленского о готовности к прекращению огня

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT назвал слова Владимира Зеленского о готовности к прекращению огня «очередной провокацией».
Ранее издание Corriere della Sera писало, что Зеленский сообщил о готовности к прекращению огня вдоль линии фронта без признания потери Украиной территорий.
«Это не устраивает Россию, потому что мы не освободили наши, российские территории», — сказал Водолацкий.
Он считает, что за стол переговоров должен садиться не Зеленский, а другие люди.
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