Депутат Водолацкий назвал «очередной провокацией» слова Зеленского о готовности к прекращению огня

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT назвал слова Владимира Зеленского о готовности к прекращению огня «очередной провокацией».

Ранее издание Corriere della Sera писало, что Зеленский сообщил о готовности к прекращению огня вдоль линии фронта без признания потери Украиной территорий.

«Это не устраивает Россию, потому что мы не освободили наши, российские территории», — сказал Водолацкий.

Он считает, что за стол переговоров должен садиться не Зеленский, а другие люди.