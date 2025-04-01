Депутат Ветров: рождение детей должно оставаться прерогативой взрослых, а не школьников

Поддержка материнства — важная практика, способствующая улучшению демографической ситуации. Об этом в интервью RT заявил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Поселок Шушары» Михаил Ветров, комментируя новость о введении единовременных выплат беременным школьницам в Кузбассе в размере 100 тысяч рублей.

При этом Ветров отметил необходимость осторожного подхода к подобным мерам поддержки, поскольку они могут стать стимулом для ранних беременностей и преждевременного начала половой жизни среди подростков.

По мнению депутата, основное внимание школьников должно быть сосредоточено на учебе и получении профессии, тогда как вопросы создания семьи и рождения детей должны оставаться прерогативой взрослых людей.