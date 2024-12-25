Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга, возглавляющий Ассоциацию производителей детских товаров, Михаил Ветров предложил разработать рекомендации, направленные на укрепление приоритета отечественных новогодних персонажей в праздничных товарах. Об этом написал RT .

Он подчеркнул, что в праздничные дни люди сталкиваются с множеством разнообразных товаров, таких как фигурки Санта-Клауса, американские рождественские персонажи, а также сувенды с надписями Christmas и Happy New Year. Эти образы продвигают зарубежные культурные сценарии, пренебрегая отечественной культурой.

Депутат обратил внимание на то, что визуальные символы новогодних товаров зачастую заимают идеи иностранных культурных сценаронов, игнорируя традиционные русские персонажи, такие как зайчики, Снегурочки, Деды-Морозы и снеговики. Он призвал вернуться к российским персонажам и укрепить их положение в праздничных товарах.