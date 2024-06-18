Депутат Вассерман назвал бюрократией проблемы авторов «Большой российской энциклопедии»

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с ИА НСН прокомментировал информацию о том, что продление хостинга «Большой российской энциклопедии» успели завершить в последний момент.

По словам парламентария, все дело в бюрократических проволочках. Вассерман считает, что никакого злого умысла со стороны правительства не было.

«Довольно часто бывает так, что какой-нибудь заказ или контракт просто забывают продлить вовремя и спохватываются, когда поезд уже ушел», — сказал он.

При этом депутат добавил, что готов помочь с решением вопроса, если кто-то направит через сайт Госдумы запрос на его имя.