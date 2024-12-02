Депутат Тумусов заявил, что реализовать инициативу о запрете курить на ходу будет достаточно трудно

Инициативу о запрете россиянам курить на ходу на деле будет реализовать достаточно сложно. Об этом в разговоре с RT сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Парламентарий не понимает, каким образом можно наказывать людей, которые курят на ходу.

«Администрировать такой запрет в нормативно-правовом плане — это сложно», — сказал политик.

При этом Тумусов добавил, что обсуждать подобные предложения с точки зрения морально-этического плана нужно.

Ранее подобное предложение выдвинул депутат от «Новых людей» Амир Хамитов. Он считает, что людей, которые курят на ходу, нужно как-то призывать к ответственности.