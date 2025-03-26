Депутат Толмачев заявил о необходимости трудоустройства подростков

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев сообщил RT , что вопрос официального трудоустройства подростков 14–18 лет давно назрел.

«Молодые люди хотят работать и получать зарплату, и государство предоставило им такую возможность. Работодатели нуждаются в активных сотрудниках, которые могут приобрести опыт и получить официальную оплату», — сказал депутат.

Он также отметил, что предусмотрены ограничения, связанные с особенностями физического развития подростков. Это необходимо для сохранения их здоровья.

«Теперь школьники смогут официально вносить вклад в экономику и свой бюджет. Все зависит от их желания», — подытожил Толмачев.

Ранее стало известно, что Госдума приняла законопроект, разрешающий работодателям привлекать детей 14-18 лет к работе в выходные во время летних каникул.