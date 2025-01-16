Депутат Смолин усомнился в идее досматривать школьников перед уроками

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин высказал мнение относительно инициативы ввести обязательный досмотр школьных принадлежностей учеников. В комментарии для издания «Абзац» он отметил, что полная реализация данной меры практически невозможна.
Физически невозможно детально обыскивать каждого ребенка перед началом занятий. Пока последнего досмотришь, уроки уже закончатся, пояснил Смолин.
Депутат также добавил, что каждый случай требует индивидуального подхода, и важно учитывать взаимоотношения ученика с одноклассниками, педагогами и родителями.
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