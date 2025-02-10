Депутат Швыткин: РФ готова отразить любую агрессию против своих танкеров на Балтике

Россия сделает все возможное для предотвращения захвата российских нефтяных танкеров в Балтийском море. Об этом заявил «Ридусу»заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин, комментируя сообщение Politico.
«У России в Калининградской области достаточно сил и средств для обеспечения безопасности судоходства и недопущения превращения Балтийского моря во внутреннее море блока НАТО», — отметил парламентарий.
Накануне в Politico появился материал о планах Европейского союза по крупномасштабному захвату российских нефтяных танкеров в Балтийском море. Сообщалось, что страны Европы тайно обсуждают детали законов для юридического обоснования задержания кораблей РФ.
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