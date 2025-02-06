Депутат Шульгинов посетил значимые объекты Саяногорска в ходе рабочего визита

Депутат Государственной думы от Республики Хакасии Николай Шульгинов в ходе рабочей поездки посетил Саяногорск. Об этом сообщил глава города Евгений Молодняков в своем Telegram-канале, его слова приводит сайт «Государственные новости».
Парламентарий осмотрел jодин из значимых объектов населенного пункта — молокозавод «Саянмолоко», а также встретился с ветеранами «Красноярскгэсстроя», взяв на контроль вопросы их финансовой поддержки.
Кроме того, Шульгинов оценил работу Центра спортивных единоборств, построенного компанией РУСАЛ. Мэр Саяногорска поблагодарил депутата за поддержку на федеральном уровне и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
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