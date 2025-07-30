Депутат Шолохов предложил разрешить показ патриотических фильмов школьникам всех возрастов

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов в интервью ИА НСН предложил пересмотреть возрастные ограничения показа патриотических фильмов для школьников.
Парламентарий подчеркнул, что подобные произведения воспитывают чувство ответственности и сопереживание у молодежи, предотвращая развитие эгоцентризма и равнодушия.
Инициатива депутата вызвана необходимостью формирования у подростков понимания трагических последствий повторения исторических ошибок, связанных с распространением фашистской идеологии.
Комитет намерен рассмотреть возможность снятия возрастных ограничений для демонстрации тематического кино в школах и онлайн-кинотеатрах. Сейчас вопрос направлен на рассмотрение в правительство.
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