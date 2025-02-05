Депутат Рябоконь предложил упорядочить сделки с недвижимостью несовершеннолетних

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь предложил упорядочить проведение сделок с недвижимостью, где есть доли несовершеннолетних. Об этом сообщает «Парламентская газета» .

Парламентарий отметил, что из-за неопределенности в законодательстве и избыточных требований органов опеки семьи с детьми часто не могут приобрести более просторное и благоустроенное жилье. Эта проблема стала особенно актуальной, когда для покупки квартир начали использовать материнский капитал, передает радио Sputnik.

Народный избранник предложил внести изменения в статью 20 закона об опеке и попечительстве, установив единые критерии в процедуре выдачи согласия. Проект документа направили на рассмотрение Совета законодателей.