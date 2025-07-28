Депутат Разворотнева заявила, что Госдума не одобрит продажу долгов за ЖКУ коллекторам

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью «Ридусу» высказалась против предложения позволить управляющим компаниям передавать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги третьим лицам, включая коллекторские агентства.

«Такое решение принято не будет. Госдума сравнительно недавно запретила передавать коллекторам долги за ЖКУ. Это был важный политический шаг. Нижняя палата парламента будет выглядеть несколько странно, если раз в два года станет принимать принципиально противоположные решения», — отметила парламентарий.

Депутат подчеркнула, что задолженность населения за ЖКУ растет, а у управляющих организаций часто не хватает ресурсов для взыскания долгов. Однако, по ее мнению, привлекать коллекторские агентства не стоит. Вместо этого следует искать другие пути решения проблемы.