Депутат Разворотнева рассказала о необходимости нового закона о реновации

Изменения, внесенные в программу реновации в Москве, актуальны и значимы. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» сообщила зампредседателя Комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

С 1 января вступают в силу новые законодательные нормы, касающиеся реновации в Москве. Депутат отметила некоторые важные изменения. Так, гражданам предоставляется возможность по их заявлению и с их согласия получить квартиру в другом районе столицы. Также предусмотрена опция замены одной четырехкомнатной квартиры на две двухкомнатные.

Кроме того, Разворотнева подчеркнула необходимость планирования создания коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры при комплексном развитии территорий. Она также отметила, что переселение в другие районы может оказаться полезным, особенно в случаях, когда на территории района отсутствуют свободные площадки для строительства, а жители заинтересованы в переезде.