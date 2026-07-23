Депутат Пискарев заявил, что новый закон о релокантах должен обеспечить безопасность страны

В Государственной думе РФ объяснили, как новый закон о релокантах обеспечит безопасность страны. Как сообщил в интервью Zvezdanews председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев, документ направлен против лиц, скрывающихся за рубежом от уголовного или административного наказания.

По словам парламентария, количество таких граждан постоянно растет. Речь идет не о мелких проступках, а о тяжких и особо тяжких преступлениях: терроризме, убийствах, мошенничестве и разграблении активов.

Принятый закон вводит комплекс из 14 ограничительных мер для тех, кто уклоняется от ответственности: заморозка денежных средств и имущества; запрет на регистрацию ИП, самозанятости и совершение сделок по доверенности; блокировка использования электронной подписи; отказ в предоставлении госуслуг в электронном виде, выдаче кредитов, лицензий и совершении нотариальных действий.

Решение о включении человека в специальный список будет принимать Минюст на основании данных МВД, ФСБ или Генпрокуратуры. Ограничения начнут действовать со следующего дня после публикации до момента исключения из списка (например, при возвращении в Россию).