Депутат Панеш предложил включить препараты от мигрени в программу «14 высокозатратных нозологий»

Миллионы россиян с тяжелой формой мигрени не могут получить современное лечение из-за высокой стоимости препаратов и отсутствия господдержки. Препараты нового поколения стоят сотни тысяч рублей в год и не входят ни в систему ОМС, ни в льготные перечни. Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш сообщил Life.ru , что в парламент поступают сотни обращений от граждан, страдающих тяжелыми формами мигрени.

По словам парламентария, люди не могут получить препараты на основе моноклональных антител, которые помогают контролировать болезнь. Мигренью страдают до 15% населения, а пик заболеваемости приходится на возраст 18–49 лет — наиболее экономически активный период. При хронической форме, когда головная боль возникает более 15 дней в месяц, человек становится практически нетрудоспособным.

В обращении на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко депутат подчеркнул, что мигрень — это хроническое неврологическое заболевание, входящее в число ведущих причин утраты трудоспособности в мире.

«В Российской Федерации эта патология по-прежнему недооценивается, что приводит к недостаточному вниманию со стороны системы здравоохранения», — говорится в документе.

Каплан Панеш направил в Минздрав три предложения. Среди них — включение препарата от тяжелой мигрени в программу «14 высокозатратных нозологий», которая финансируется из федерального бюджета. Также необходимо разработать четкие критерии для предоставления бесплатного лечения или оформления инвалидности пациентам с хронической мигренью. Кроме того, нужно провести всероссийское исследование распространенности мигрени для оценки ее реального экономического ущерба, заключил Панеш.