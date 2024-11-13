Депутат Останина: проживающие в Европе россияне лишаются возможности усыновления детей в РФ

Власти России приняли закон, запрещающий усыновлять детей в России жителям тех государств, где разрешена смена пола. Помимо граждан этих стран, нововведения распространяются и на эмигрировавших россиян, заявила председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина в интервью «Ридусу» .

Сейчас смена гендера без каких-либо возрастных ограничений официально одобрена на территории 10 стран Европы. Среди них — Швейцария, Австрия, Исландия, Германия, Словения, Италия, Эстония, Люксембург, Норвегия и Мальта. Еще восемь стран установили минимальный возрастной порог для того, чтобы сменить пол.

«Любой гражданин, который проживает в стране, где разрешена смена пола, лишается права на усыновление российского ребенка. Все, лавочка закрыта», — подчеркнула Останина.

Парламентарий добавила, что цель нового закона состоит в том, чтобы российские дети не получали воспитания в странах с лояльным отношением к изменению своей гендерной принадлежности.