Депутат Оглоблина выступила за разрешение самостоятельного строительства в рамках семейной ипотеки

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением проработать возможность использования средств льготного кредита на приобретение материалов для самостоятельного строительства дома. Об этом написал RT.
Политик отметила, что самостоятельное приобретение строительных материалов по правилам льготного ипотечного кредита исключается, что приводит к значительному удорожанию проекта.
Оглоблина считает, что изменение инициативы в пользу самостоятельного строительства поможет значительно удешевить жилье и увеличить число потенциальных участников программы.