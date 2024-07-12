Депутат Оглоблина выступила за разрешение самостоятельного строительства в рамках семейной ипотеки

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением проработать возможность использования средств льготного кредита на приобретение материалов для самостоятельного строительства дома. Об этом написал RT.

Политик отметила, что самостоятельное приобретение строительных материалов по правилам льготного ипотечного кредита исключается, что приводит к значительному удорожанию проекта.

Оглоблина считает, что изменение инициативы в пользу самостоятельного строительства поможет значительно удешевить жилье и увеличить число потенциальных участников программы.

ЕС заставил Apple открыться чужим кошелькам. Вернется ли Apple Pay в Россию?

Падение самолета в Коломне. Текстовая трансляция

Большой обман маленького российского кино

«На всякий случай». Введение запрета на экспорт бензина назвали перестраховкой

Семейная ипотека. Кто сможет получить ее по новым условиям

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте