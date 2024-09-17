Депутат Новиков скептически воспринял идею о создании российского аналога «Миротворца»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать открытую базу врагов России, где будут указаны их личные данные. В беседе с « Ридусом » инициативу прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Депутат скептически воспринял идею о создании аналога украинского сайта «Миротворец». По его мнению, у российской стороны есть более важные дела, чем составление списков.

«Нам надо решать задачи специальной военной операции, а еще умножать число наших друзей и союзников в мире», — отметил парламентарий.

Он также отметил, что такая база вряд ли поможет в разрешении основных проблем. К главным геополитическим целям Новиков отнес установление многополярного мира.