Депутат Новиков скептически воспринял идею о создании российского аналога «Миротворца»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать открытую базу врагов России, где будут указаны их личные данные. В беседе с «Ридусом» инициативу прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Депутат скептически воспринял идею о создании аналога украинского сайта «Миротворец». По его мнению, у российской стороны есть более важные дела, чем составление списков.
«Нам надо решать задачи специальной военной операции, а еще умножать число наших друзей и союзников в мире», — отметил парламентарий.
Он также отметил, что такая база вряд ли поможет в разрешении основных проблем. К главным геополитическим целям Новиков отнес установление многополярного мира.
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