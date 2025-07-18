Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков выразил недоумение по поводу переименования бульваров, улиц и площадей, связанных со «Сталинградом», в странах Европы. Об этом написал сайт телеканала «Звезда» .

По его мнению, подобная практика направлена на искажение исторического сознания молодого поколения и установление определенного идеологического вектора.

Новиков указал, что подобный подход зародился в Европе еще в начале XXI века, сопровождаемый активными кампаниями по принятию резолюций, сравнивающих СССР и нацистскую Германию. Подобные действия, по его словам, способствуют переписыванию истории и формированию негативного образа Советского Союза.