Депутат Новиков назвал «переписыванием истории» переименование бульвара Сталинград во Франции

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков выразил недоумение по поводу переименования бульваров, улиц и площадей, связанных со «Сталинградом», в странах Европы. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».
По его мнению, подобная практика направлена на искажение исторического сознания молодого поколения и установление определенного идеологического вектора.
Новиков указал, что подобный подход зародился в Европе еще в начале XXI века, сопровождаемый активными кампаниями по принятию резолюций, сравнивающих СССР и нацистскую Германию. Подобные действия, по его словам, способствуют переписыванию истории и формированию негативного образа Советского Союза.
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