Депутат Нилов: запуск криптовалюты Трампа может стать заразительным примером

Избранный президент США Дональд Трамп официально запустил свою криптовалюту, которая за день выросла в цене в четыре раза. В беседе с ИА НСН ситуацию прокомментировал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов.
По мнению депутата, пример американского лидера может стать заразительным для прочих политиков и бизнесменов. Подобную практику обсудят и в ЛДПР.
«Я лично считаю, что тема интересная, мы ее обязательно обсудим с экспертным профессиональным сообществом», — отметил парламентарий.
Нилов также добавил, что пока не слышал разговоров о создании «мемкоина» Владимира Жириновского.
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