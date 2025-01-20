Депутат Нилов: запуск криптовалюты Трампа может стать заразительным примером

Избранный президент США Дональд Трамп официально запустил свою криптовалюту, которая за день выросла в цене в четыре раза. В беседе с ИА НСН ситуацию прокомментировал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов.

По мнению депутата, пример американского лидера может стать заразительным для прочих политиков и бизнесменов. Подобную практику обсудят и в ЛДПР.

«Я лично считаю, что тема интересная, мы ее обязательно обсудим с экспертным профессиональным сообществом», — отметил парламентарий.

Нилов также добавил, что пока не слышал разговоров о создании «мемкоина» Владимира Жириновского.