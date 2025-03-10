Депутат Нилов выступил за запрет мерцающей рекламы на дорогах

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил убрать с дорог мерцающие яркими огнями рекламные щиты. Об этом сообщил «Ридус» .

Политик считает, что они влияют на безопасность движения в темное время суток, ослепляя водителей.

Ранее Росстандарт опубликовал новый ГОСТ с требованиями к дорожным знакам. Документ запрещает рекламу мотелей, кемпингов, гостиниц и станций техобслуживания на определенных знаках. Речь идет об информационных щитах, которые указывают направления к городам и крупным объектам.

По мнению Нилова, Росстандарт действует в интересах автомобилистов. Депутат подчеркивает, что реклама коммерческих предприятий отвлекает водителей и мешает следить за дорогой. Он также отмечает, что в современном мире необходимость в такой рекламе отпадает благодаря навигаторам.