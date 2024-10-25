Депутат Нилов предложил разрешить машинам инвалидов ездить по выделенным полосам

В России хотят разрешить автомобилям инвалидов передвигаться по выделенным полосам. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, написал RT .

Парламентарий считает, что передвижение по выделенным полосам позволит инвалидам сократить время в пути и избежать дорожных заторов и пробок. Нилов добавил, что такое транспортное средство должно быть внесено в систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» и обозначено знаком «Инвалид».

На взгляд депутата, данная мера позволит людям с инвалидностью вести более полноценную и социализированную жизнь.