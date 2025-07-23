Депутат Нилов отметил, что Госдума обсудит проблему задержек пенсий «Почтой России»

Глава комитета Государственной думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил «Ридусу» , что вопрос о задержках пенсий, доставляемых «Почтой России», будет поднят на итоговом пленарном заседании весенней сессии правительства и при обсуждении проекта бюджета Социального фонда на 2026 год.

Социальный фонд России обнаружил 136 случаев нарушения сроков доставки пенсий на 1–20 дней в 2020–2024 годах. По мнению Счетной палаты, задержки могут быть связаны с размещением «Почтой России» пенсионных средств на банковских депозитах для получения прибыли.

«Недопустимо, когда деньги пенсионеров пускаются в оборот, а пожилые люди тем временем не могут вовремя оплатить жилищно-коммунальные услуги или купить лекарства», — подчеркнул депутат.

Если Счетная палата обнаружила ряд нарушений, то они, безусловно, нуждаются в особом внимании властей, добавил Нилов.