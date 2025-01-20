Депутат Нилов напомнил об индексации пенсий до уровня фактической инфляции

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение о внеплановом повышении пенсий на 2–3%.

Ранее с такой инициативой выступил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин. По его мнению, внеочередная индексация пенсий возможна весной-летом этого года.

В интервью Нилов отметил, что в феврале 2025 года в России ожидается индексация пенсий до уровня фактической инфляции. Сам политик не против дополнительных выплат пенсионерам, но заметил, что к этому нужно подходить осознанно, понимая источники финансирования.

Нилов также подчеркнул, что сотни тысяч пожилых россиян получают пенсии на уровне прожиточного минимума регионов, что является очень маленькой суммой. Выплаты не могут быть ниже прожиточного минимума, который на данный момент составляет 17 733 рубля.