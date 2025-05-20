Депутат Немкин призвал ужесточить требования к публикации контента в жанре true crime

Сегодня жанр true crime, первоначально ориентированный на взрослую аудиторию, широко представлен в социальных сетях и видеосервисах без должных возрастных ограничений. Депутат Государственной Думы Антон Немкин обсудил проблему в интервью с Life.ru .

Немкин заметил, что активное распространение материалов о преступлениях без соответствующих мер фильтрации создает опасность формирования неправильного восприятия добра и зла у подрастающего поколения. Доступность подобного контента усиливает любопытство и склонность к насилию у юных зрителей, что может способствовать эмоциональному выгоранию и формированию опасных стереотипов поведения.

Цифровые платформы упрощают получение детьми доступа к опасным видеороликам и публикациям, в то время как механизмы фильтрации и возрастные рамки зачастую отсутствуют или недостаточно эффективны.

Немкин призвал законодательно урегулировать требования к публикации тру-крайма, устанавливая четкие критерии определения вреда и реальные инструменты контроля за распространителями. Решение вопроса введения строгих возрастных рамок для жанра true crime давно требует вмешательства власти и законодательных инициатив.