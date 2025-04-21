Депутат Наумов обратил внимание на высокие цены на продукцию бытовой химии

Накануне в Госдуме состоялся круглый стол, посвященный обсуждению стандартов безопасности продукции бытовой химии. Депутат Станислав Наумов указал на ключевые проблемы отрасли, одна из которых заключается в отсутствии эффективной системы защиты от недобросовестной конкуренции. Об этом сообщило ИА RuNews24.ru .

По его мнению, потребители сталкиваются с трудностью выбора качественных и одновременно доступных товаров из-за недостатка достоверной информации. Это порождает путаницу и недоверие потребителей к рынку бытовой химии.

Еще одной важной темой обсуждения стали высокие цены на продукцию высокого качества. Участники отметили, что повышение цен делает экологически чистые и безопасные бытовые средства труднодоступными для большинства населения.

Эксперт по безопасности потребительской продукции Инесса Генералова акцентировала внимание на необходимости внедрения современных методик тестирования химической продукции. Она предложила увеличить применение исследований in vitro, что позволит сократить расходы производителей и снизит этические риски, связанные с экспериментами над животными.