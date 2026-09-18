Депутат Мирзонов рассказал, почему ДЭГ удобно для врачей и пациентов

Врачи и пациенты стационаров имеют возможность проголосовать очно, но часто выбирают дистанционное электронное голосование из-за удобства. Об этом рассказал депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

«Я сделал свой выбор с помощью дистанционного электронного голосования. Это удобно и прозрачно, хотя, не скрою, ходить на избирательный участок мне всегда нравилось. Это было целым событием и создавало праздничное настроение — я понимаю тех, кто участвует в выборах очно», — поделился депутат.

Он напомнил, что проголосовать онлайн можно за несколько минут и без привязки к месту регистрации. Оно особенно подходит людям, работающим далеко от дома и по скользящему графику.

«Мои коллеги врачи голосуют разными способами. Те, кто находится на дежурстве и командировках, часто выбирают ДЭГ», — отметил депутат.

Те же, кто принял решение пойти на участок, может сделать это до или после дежурства, поскольку такую возможность дают три дня голосования.

Пациенты в больницах могут отдать голос очно на территории медучреждения — в стационарах Подмосковья работают 33 временных избирательных участка. Это позволяет реализовать избирательное право гражданам, которые по состоянию здоровья или по работе не смогли прийти на участок по прописке.

Некоторые пациенты, которых госпитализировали в плановом порядке, воспользовались ДЭГ, подав заранее заявление на Госсуслугах, рассказал Мирзонов.

«Выборы — это важный процесс, от которого зависит развитие муниципалитета, региона и страны. Долг каждого из нас принять в них участие и выбрать тех, кто будет выполнять наказы избирателей, строить будущее и идти вперед», — подчеркнул депутат.