Депутат Миронов выступил против переплат за ЖКХ

Депутат Сергей Миронов объяснил, что законопроект об ограничении роста платежей за жилищно-коммунальные услуги был подготовлен на основе анализа ситуации в этой сфере и многочисленных обращений граждан, сообщил сайт RT .

Политик возмутился тем, что управляющие и ресурсоснабжающие компании безосновательно вынуждают людей переплачивать за коммунальные услуги. Он привел несколько возможных ситуаций, когда это может происходить: владелец квартиры не пригласил специалиста для поверки счетчика, срок эксплуатации прибора истек, а денег на новый нет, или невозможно поставить счетчик по техническим причинам. В каждом из этих случаев коммунальщики применяют повышенный тариф, заметил Миронов.

Он заявил, что намерен положить конец злоупотреблениям управляющих и ресурсоснабжающих компаний, и заверил, что после принятия законопроекта гражданам не придется переплачивать за услуги ЖКХ.