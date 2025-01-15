Депутат Милонов выступил за запрет бодипозитива в России

Фото: РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил признать идеологию бодипозитива нежелательной на территории России. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Сторонники и участники пропагандируют нездоровый образ жизни, отказ от пищевой дисциплины и занятий спортом, пренебрежение к общепринятым представлениям красоты и опрятности», — объяснил парламентарий.

Он добавил, что идеология воздействует в основном на молодежь, которая принимает эту социальную концепцию как единственную верную.

Учитывая заинтересованность государства в защите здоровья граждан, а также в продвижении идей здорового образа жизни, свободное существование бодипозитива может представлять значительную угрозу здоровью всей нации, заключил Милонов.

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