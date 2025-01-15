Депутат Милонов выступил за запрет бодипозитива в России

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил признать идеологию бодипозитива нежелательной на территории России. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Сторонники и участники пропагандируют нездоровый образ жизни, отказ от пищевой дисциплины и занятий спортом, пренебрежение к общепринятым представлениям красоты и опрятности», — объяснил парламентарий.

Он добавил, что идеология воздействует в основном на молодежь, которая принимает эту социальную концепцию как единственную верную.

Учитывая заинтересованность государства в защите здоровья граждан, а также в продвижении идей здорового образа жизни, свободное существование бодипозитива может представлять значительную угрозу здоровью всей нации, заключил Милонов.