В России предложили бороться с одиночеством, создав отдельный департамент в структуре Минздрава. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что борьба с одиночеством должна осуществляться собственными усилиями тех, кто страдает от этой проблемы. Об этом написала «Москва 24» .

По словам Милонова, одна из причин одиночества россиян — развитие соцсетей и всевозможных онлайн-сервисов, вынуждающих сводить личное общение к минимуму.

«Сейчас есть онлайн-кинотеатры, доставки и так далее, которые якобы нацелены на упрощение нашей жизни. Но на деле они настраивают на то, чтобы не выходить из квартиры и делать все дома», — пояснил политик.

Депутат уверен, что сложившаяся ситуация ухудшилась вследствие проникновения в общество либеральных идей. По его мнению, когда преобладают «нормальные традиционные ценности», одиночество воспринимается скорее как исключение, нежели правило.