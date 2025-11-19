Депутат Матвейчев заявил, что без досудебных блокировок деструктивный контент в Сети не победить

Депутат Государственной думы РФ и блогер Олег Матвейчев в интервью «Ридусу» прокомментировал инициативу своего коллеги Андрея Свинцова о внесении поправок в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Матвейчев подчеркнул, что необходимость досудебной блокировки деструктивного контента обусловлена большим объемом вредоносной информации в интернете.

Матвейчев указал, что в социальных сетях ежедневно размещается большое количество экстремистского контента, оскорблений и других материалов, которые могут негативно повлиять на общество, особенно на детей. Он подчеркнул, что обращение в суды для блокировки каждого случая неэтичного контента приведет к перегрузке судебной системы и затягиванию разбирательств.