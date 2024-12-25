Депутат Матвеев: слышал много о премиях за законопроекты, но это все выдумки

Депутат нижней палаты парламента Михаил Матвеев рассказал «Абзацу», что в Госдуме 13-ю зарплату не выплачивают.

«Когда я избирался в Госдуму, слышал много мифов о премиях за законопроекты, но на практике все это оказалось выдумками», — признался парламентарий и добавил, что не видит необходимости вводить 13-ю зарплату.

По его словам, фигура депутата в народном сознании «сама по себе демонизирована», поэтому такие инициативы могут вызвать только негативную реакцию у людей.

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