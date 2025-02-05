Депутат Марков: для подключения лесовозов к ГЛОНАСС нужен переходный период

Спор из-за подключения лесовозов к системе ГЛОНАСС возник в Государственной думе РФ. Ввести переходный период предложил заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков, пишет «Парламентская газета» .

Цель нововведения — декриминализация лесопромышленной отрасли и снижение незаконной вырубки леса в стране. Согласно закону, лесовозы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС с 1 января 2025 года.

Однако не все компании успели подготовиться к этому изменению. Парламентарий отметил, что перевозчики отказываются работать с пиломатериалами, так как установка оборудования требует дополнительных расходов, а за его отсутствие можно получить штраф, пишет радио Sputnik.

По мнению Маркова, эта ситуация поставила на колени весь лесопромышленный комплекс. Депутат уже направил запрос в Минтранс и предложил увеличить штат техподдержки ГЛОНАСС, а также установить переходный период для малого и среднего бизнеса.