Депутат Марченко заметил, что 75% молодых людей отказываются от детей, поскольку те мешают свободе

Член комитета Государственной Думы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Евгений Марченко поделился мыслями о проблеме низкой рождаемости. По его словам, порядка 75% молодых людей отказываются от детей, поскольку те мешают свободе и самореализации. Об этом написал «Ридус» .

Ранее демограф Ирина Гущина заявляла, что три четверти молодых людей не планируют заводить детей «по личностным причинам, а не по экономическим».

Евгений Марченко подтвердил выводы демографов: «К сожалению, это тренд. У нас на десять браков девять разводов, и несмотря на маткапитал, налоговые вычеты и другие выплаты и льготы, укрепления семей не происходит, рождаемость толком не растет».

Парламентарий считает, что необходимо «повышать престиж родительства» в культурной сфере, акцентируя внимание на важности семейной жизни и многодетных семей.