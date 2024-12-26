Депутат Малинкович осудил «переодевание» памятников Ленину и Екатерине II

В Ирбите Свердловской области памятники Ленину и Екатерине II переодели в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, вызвав возмущение местных жителей. Глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович осудил эту инициативу, назвав ее опрометчивой, пишет «Абзац».
Политик потребовал наказания виновных и призвал губернатора региона принять меры, отметив, что такие поступки недопустимы. Он подчеркнул значимость Ленина и Екатерины II в истории страны, указывая на неуместность подобных действий накануне 102-й годовщины образования СССР.
Администрация Ирбита заявила, что цель акции — создание праздничной атмосферы. Чиновники пообещали вернуть скульптурам первоначальный вид после Нового года.
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