Депутат Леонов заявил, что новый закон поможет сделать торговлю вейпами более прозрачной

Госдума приняла закон, который позволит регионам России с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов. Поправку приняли во втором чтении законопроекта о введении лицензий на розничную и оптовую торговлю табачной и никотинсодержащей продукции. Торговля никотинсодержащими товарами до недавнего времени представляла собой «серый бизнес». Новый закон поможет сделать его более прозрачным, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

Парламентарий подчеркнул, что путь к этому решению был долгим. Госдума последовательно предлагала различные инициативы, включая ограничения на продажу вейпов лицам до 18 лет.

«Ввели очень жесткие наказания, административные, вплоть до уголовного. Далее было ограничение продажи вейпов в плане выкладки, дистанционной торговли. Она тоже сейчас запрещена… Следующий этап — это лицензирование деятельности по продаже, оптовой либо розничной, никотинсодержащей продукции», — пояснил депутат.

По словам Леонова, лицензирование оказалось самым удачным решением. Специальный лицензионный орган будет контролировать точки продажи. Перед выдачей лицензии будут проверять, например, расстояние от торговой точки до школы.

Регионы будут сами устанавливать это расстояние и то, как должен быть организован процесс торговли. В случае двух и более нарушений законодательства в год лицензия будет отозвана.