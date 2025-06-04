Депутат Лантратова заявила о преимуществах отмены ОГЭ для образования
Заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в интервью радио Sputnik подчеркнула значимость отмены основного государственного экзамена (ОГЭ) для всей системы обучения.
По ее словам, это решение позволит снизить психологическую нагрузку на учащихся, повысит качество учебного процесса и укрепит доверие между всеми участниками образовательной деятельности.
«Дети тратят силы на заучивание, а не на понимание, творческое осмысление материала», — сказала в эфире депутат.
Лантратова также отметила, что освободившиеся ресурсы можно направить на модернизацию школ и поддержку талантливых детей.