Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов в беседе с «Ридусом» заявил, что украинский вопрос станет лакмусовой бумажкой национального суверенитета США.

По словам депутата, весь мир по сути сейчас наблюдает схватку между глобалистами и американскими консервативными силами.

«Россия заинтересована в независимых Соединенных Штатах Америки под руководством суверенного лидера Дональда Трампа. Являются ли США таковыми на все сто процентов? Процесс урегулирования украинского конфликта это покажет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Дональда Трампа не делать несогласованных уступок во время возможного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.