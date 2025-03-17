Депутат Кузнецов: украинский вопрос станет лакмусовой бумажкой суверенитета США

Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов в беседе с «Ридусом» заявил, что украинский вопрос станет лакмусовой бумажкой национального суверенитета США.
По словам депутата, весь мир по сути сейчас наблюдает схватку между глобалистами и американскими консервативными силами.
«Россия заинтересована в независимых Соединенных Штатах Америки под руководством суверенного лидера Дональда Трампа. Являются ли США таковыми на все сто процентов? Процесс урегулирования украинского конфликта это покажет», — сказал он.
Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Дональда Трампа не делать несогласованных уступок во время возможного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
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