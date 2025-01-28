Депутат Куринный: проект закона о запрете оборота вейпов пока не внесен

Законопроект о запрете оборота вейпов на территории России еще не внесен. Документ находится на стадии разработки. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с RT.
Депутат отметил, что ранее введенный мораторий на проверку магазинов, которые торгуют вейпами, препятствовал соблюдению законодательных ограничений в отношении такой продукции.
Запрет на оборот, производство и ввоз вейпов является единственной эффективной мерой. Он должен сочетаться с соответствующей работой правоохранительных органов, подчеркнул парламентарий.
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