Депутат Куринный: проект закона о запрете оборота вейпов пока не внесен

Фото: РИА «Новости»

Законопроект о запрете оборота вейпов на территории России еще не внесен. Документ находится на стадии разработки. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с RT.

Депутат отметил, что ранее введенный мораторий на проверку магазинов, которые торгуют вейпами, препятствовал соблюдению законодательных ограничений в отношении такой продукции.

Запрет на оборот, производство и ввоз вейпов является единственной эффективной мерой. Он должен сочетаться с соответствующей работой правоохранительных органов, подчеркнул парламентарий.

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