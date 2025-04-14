Депутат Крупник предложил продавать энергетики отдельно от других безалкогольных напитков

В России задумались об ограничении продажи энергетиков. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. С обращением на имя главы Минпромторга Антона Алиханова ознакомился сайт RT.

Парламентарий предложил продавать энергетики отдельно от других безалкогольных напитков, чтобы подчеркнуть их потенциальную опасность для здоровья.

Крупник отметил, что одной из явных угроз детскому и подростковому здоровью являются сильногазированные энергетики. Депутат также предложил запретить рекламу таких напитков с участием детей на детских площадках и ресурсах.

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