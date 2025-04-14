Депутат Крупник предложил продавать энергетики отдельно от других безалкогольных напитков

В России задумались об ограничении продажи энергетиков. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. С обращением на имя главы Минпромторга Антона Алиханова ознакомился сайт RT .

Парламентарий предложил продавать энергетики отдельно от других безалкогольных напитков, чтобы подчеркнуть их потенциальную опасность для здоровья.

Крупник отметил, что одной из явных угроз детскому и подростковому здоровью являются сильногазированные энергетики. Депутат также предложил запретить рекламу таких напитков с участием детей на детских площадках и ресурсах.