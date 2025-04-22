Депутат Колунов призвал разрешить пожарным таранить мешающие проезду препятствия

По мнению парламентария, в таких ситуациях, когда спасатели не могут добраться до места ЧП из-за припаркованных машин или закрытых ворот, речь идет о жизнях людей и сохранности имущества, поэтому пожарные должны иметь возможность проехать.

Колунов отметил, что сейчас у пожарной техники есть необходимая мощность для тарана препятствий, если это потребуется. Он считает, что нужно проработать законодательную базу, чтобы пожарных не могли привлечь к ответственности за вынужденный таран. Также необходимо предусмотреть техническую возможность установки силовых бамперов на пожарные машины, чтобы они получали минимальные повреждения, добавил депутат.