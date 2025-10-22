Депутат Колесник сравнил тренировки стратегических ядерных сил с ярмаркой

Член комитета Госдумы по обороне и ветеран спецназа Андрей Колесник в интервью ОРТ прокомментировал итоги тренировки стратегических ядерных сил, которая прошла под руководством президента России Владимира Путина.

По словам депутата, подобные мероприятия необходимы ввиду постоянного сравнения Западом собственной военной мощи с возможностями Российской Федерации.

«Это как ярмарка. Мы показываем, что мы можем, они (Запад — прим. ред.) показывают, что мы можем. Они сравнивают нас с собой, понимают, что они гораздо хуже нас, и не готовы, и никогда не будут готовы», — отметил парламентарий.

Колесник также напомнил о частых угрозах, исходящих от западных политиков в адрес РФ. В этой связи он призвал продолжить демонстрацию возможностей страны.