Депутат Колесник: Россия и Сирия смогут прийти к соглашению по военным базам

Власти России и Сирии смогут достигнуть договоренностей в вопросе размещения военных баз. Такое мнение озвучил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в интервью сайту Lenta.ru.
«В политике нет постоянных друзей, есть постоянные интересы. Так вот и интересы России будут находиться там, где ей выгодно», — считает парламентарий.
Он напомнил, что российская база в Тартусе не является новой морской базой, а существует уже много лет. Стороны могут прийти к разным договоренностям, однако они в любом случае будут взаимовыгодными, подчеркнул народный избранник.
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