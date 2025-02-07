Депутат Колесник: Россия и Сирия смогут прийти к соглашению по военным базам

Власти России и Сирии смогут достигнуть договоренностей в вопросе размещения военных баз. Такое мнение озвучил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в интервью сайту Lenta.ru.

«В политике нет постоянных друзей, есть постоянные интересы. Так вот и интересы России будут находиться там, где ей выгодно», — считает парламентарий.

Он напомнил, что российская база в Тартусе не является новой морской базой, а существует уже много лет. Стороны могут прийти к разным договоренностям, однако они в любом случае будут взаимовыгодными, подчеркнул народный избранник.

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