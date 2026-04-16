Депутат Колесник предложил выкупить Вечный огонь латвийского города Даугавпилса

Депутат Государственной Думы Андрей Колесник выступил с инициативой выкупить Вечный огонь в латвийском городе Даугавпилсе, где местные власти приняли решение о демонтаже монумента. По его мнению, этот шаг необходим для сохранения памяти о павших воинах, и финансовый вопрос не должен стать препятствием для реализации такой идеи, написал NEWS.ru .

Колесник отметил, что можно рассмотреть возможность переговоров с латвийской стороной о выкупе мемориала. Он выразил уверенность, что народ России поддержит эту инициативу, и подчеркнул, что дело не в деньгах. Депутат также считает, что необходимо перевезти в Россию прах погибших советских солдат, которые отдали свои жизни за свободу.

«Я согласен с вариантом выкупа. Это святое для каждого нормального гражданина России и советского человека», — добавил он.

Ранее в Адыгее произошел инцидент, когда мужчина потушил пламя Вечного огня, бросив в него одежду. После этого он скрылся с места происшествия. В настоящее время его личность установлена, и возбуждено уголовное дело.