Депутат Кирьянов заявил, что изменения налоговой системы коснутся примерно 3,2% работающих россиян

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с ИА НСН прокомментировал проект реформы налоговой системы, предложенный Минфином.

По его словам, нововведения коснутся примерно 3,2% работающих россиян, которые получают «серьезные доходы».

«Здесь у нас регуляторика простирается до 22%, когда свыше 50 миллионов рублей человек зарабатывает. Это не влияет на подавляющее большинство россиян», — сказал депутат.

Порог в 2,4 миллиона, по которым сохраняется 13%, связан с тем, что у самозанятых тоже выходит до 2,4 миллиона в год по упрощенному режиму, добавил Кирьянов.