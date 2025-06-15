Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» рекомендовал жителям Европы освоить русский язык, поясняя, что это необходимо для продуктивного взаимодействия и гармоничного развития собственных государств.
Депутат назвал изучение иностранных языков признаком высокого уровня образованности общества Он также добавил, что многообразие и сложности русского делают его изучение непростой задачей. Вместе с тем, Картаполов акцентировал внимание на том, что знание русского языка необходимо для эффективного сотрудничества с Россией и улучшения собственной жизни.
Парламентарий предупредил, что игнорирование изучения русского языка грозит неблагоприятными последствиями для европейской политики и экономики.
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