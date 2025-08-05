Депутат Якубовский объяснил, что ответственность за шум в квартирах регулируется на уровне регионов

Депутат Государственной думы Александр Якубовский в беседе с RT сообщил, что сейчас ответственность за нарушение тишины и покоя регулируется на уровне регионов.

«В каждом регионе действуют собственные законы, устанавливающие режим тишины. Обсуждаемый в Государственной думе законопроект о введении единых федеральных норм пока не принят и не может применяться», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, маловероятно, что звуки из квартир, такие как мяуканье кошек или громкие разговоры, превышают допустимые нормы шума.

«Согласно статье 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ответственность наступает не за сам факт наличия шума, а за нарушение санитарного законодательства, то есть при превышении установленных нормативов уровня шума», — отметил Якубовский.

Депутат добавил, что управляющая компания и полиция не могут самостоятельно оценивать уровень шума и применять санкции без соответствующего заключения.