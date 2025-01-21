Депутат Иванов призвал старших учить современных детей чувству юмора

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал научить современных детей чувству юмора. По его мнению, необходимо оградить подрастающее поколение от примитивных и низкопробных тем, над которыми оно привыкло смеяться, написал NEWS.ru .

Привычка высмеивать важные темы может негативно повлиять на развитие эмоционального интеллекта ребенка, снизить способность глубоко воспринимать окружающий мир и способствовать формированию циничных взглядов на жизнь. Иванов акцентировал внимание на значимости уважения традиций и высокой культуры среди подрастающего поколения.

Кроме того, Иванов выступил за усиление требований к подготовке психологов, отметив, что многие специалисты после кратких курсов начинают считать себя компетентными в вопросах вмешательства в личную жизнь людей.