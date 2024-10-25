Депутат Иванов предложил признать священников на СВО ветеранами боевых действий

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в разговоре с Life предложил признать священников на СВО ветеранами боевых действий.

Он считает, что власти должны обеспечить им те же льготы и выплаты, которые предусмотрены для военнослужащих. Он назвал батюшек мужественными людьми, рискующими своей жизнью ради исполнения духовного долга.

«Они крестят и отпевают, утешают и вдохновляют тех, кто каждый день сталкивается с опасностью, страданиями и потерями», — сказал в разговоре с журналистами парламентарий.

Иванов объяснил необходимость выплат тем, что семьи священнослужителей остаются без основного кормильца и нуждаются в государственной поддержке.