Депутат Исаев: Приднестровье может получать газ через балканский трубопровод

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с телеканалом «Звезда» назвал способы возобновить поставки газа в Приднестровье после прекращения транзита через Украину.

Он считает, что Киев, перекрыв газ, совершил «преступление против человечности».

«Есть возможность отправить газ по реверсу, через балканский трубопровод. Существует, конечно, риск, что этот газ будет отбирать Молдавия», — добавил Исаев.

Депутат также рассмотрел вариант, когда Молдавия будет закупать газ через Европу, что позволит обеспечить Приднестровье необходимым количеством российского топлива до апреля.